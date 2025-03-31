26 единиц оружия и более 150 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
26 единиц оружия и более 150 боеприпасов изъяли у жителей Псковской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии с 24 по 30 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
За неделю в регионе провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили десять административных правонарушений.
Владельцам гражданского оружия с истекающим сроком разрешений на хранение и ношение оружия необходимо обратиться за 30 суток до окончания действия разрешения в подразделения ЦЛРР по месту жительства с документами для перерегистрации оружия, напомнили в пресс-службе.
Менее 12 часов осталось до завершения приёма заявок в программу «Герои земли Псковской»