26 единиц оружия и более 150 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

12:04, 31 марта 2025, ПАИ

26 единиц оружия и более 150 боеприпасов изъяли у жителей Псковской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии с 24 по 30 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

За неделю в регионе провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили десять административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия с истекающим сроком разрешений на хранение и ношение оружия необходимо обратиться за 30 суток до окончания действия разрешения в подразделения ЦЛРР по месту жительства с документами для перерегистрации оружия, напомнили в пресс-службе.