1 апреля в Псковской области до +16, но ощущения испортит сильный северный ветер

11:18, 31 марта 2025, ПАИ

1 апреля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...+5 градусов, днём +11...+16 градусов. Атмосферное давление выше нормы.