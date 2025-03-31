Житель Палкинского района получил два года тюрьмы условно за попытку подкупить инспектора ГАИ

12:08, 31 марта 2025, ПАИ

Житель Палкинского района предстал перед судом за попытку подкупить инспектора ГАИ, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в ноябре 2024 года нетрезвый мужчина поехал на своём автомобиле в магазин, где купил алкоголь и частично его выпил. После этого он поехал от магазина, но въехал в дерево.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В служебном автомобиле ГАИ житель Палкинского района, понимая, что ему грозит привлечение к ответственности, достал из кошелька 15 тысяч рублей и положил их между передним пассажирским и водительским сиденьями.

Инспектор ГАИ предупредил мужчину о том, что его действия являются уголовно наказуемыми. Однако тот, пытаясь решить «свою проблему», передал деньги сотруднику ГАИ. Инспектор отказался от взятки и сообщил своему руководству о попытке подкупа.

В судебном заседании житель Палкинского района полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Печорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и возложением дополнительных обязанностей.