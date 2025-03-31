Где располагался псковский денежный двор в средневековые времена, рассказал эксперт

12:57, 31 марта 2025, ПАИ

Псковский монетный двор выпускал свою монету с 1425 года по 1510 год, а затем, до закрытия в 1632 году, чеканил деньги для всего Российского государства. О том, где в Пскове располагался двор, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ регулятора Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 31 марта.

«Псковский монетный двор начинался на территории современного Кутузовского сквера, пересекал улицу Ленина и длинной своей стороной стоял вдоль нынешней улицы Некрасова, называвшейся тогда Большой», – объяснил гость студии.

Денежный двор состоял из нескольких зданий. «В одной избе сидел приказчик, проще говоря – администрация. В сарае, где находились четыре каменные печи, «тянули серебро», то есть вытягивали проволоку, из которой чеканили монету. Уже в другом сарае было пять каменных печей – в них плавили серебро. По соседству с постройкой делали «гнёзда», в которых его и плавили. Посреди двора стоял погреб дворников, а у ворот – два колодца», – рассказал Александр Иванов, ссылаясь на описание немецкого купца Хартмана.

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