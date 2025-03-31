Пьяный водитель на «Форде» вылетел в кювет в Новоржевском районе
Пьяный водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло около деревни Вехно Новоржевского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Мужчина отказался от медицинской помощи.
Помимо бригады скорой помощи, на месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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