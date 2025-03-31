Пьяный водитель на «Форде» вылетел в кювет в Новоржевском районе

12:28, 31 марта 2025, ПАИ

Пьяный водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло около деревни Вехно Новоржевского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Мужчина отказался от медицинской помощи.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.