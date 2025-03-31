Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пьяный водитель на «Форде» вылетел в кювет в Новоржевском районе

Пьяный водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло около деревни Вехно Новоржевского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Новоржевском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржевском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржевском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржевском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржевском районе
    Фото: ПАИ

Мужчина отказался от медицинской помощи.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 марта 2025

Прокурорская проверка назначена по факту падения великолукской школьницы в шахту крематория
31 марта 2025

Пьяный водитель на «Форде» вылетел в кювет в Новоржевском районе
31 марта 2025

Пропавшего 18-летнего новгородца разыскивают в Псковской области
31 марта 2025

Житель Палкинского района получил два года тюрьмы условно за попытку подкупить инспектора ГАИ
31 марта 2025

Почти 50 палов травы произошло в Псковской области за выходные
30 марта 2025

Автомобиль загорелся возле похоронного бюро в Острове
30 марта 2025

В Островском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоёме
30 марта 2025

14-летняя школьница упала в шахту заброшенного крематория в Великих Луках
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...