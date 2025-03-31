Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опасные розы уничтожат в Псковской области

Шесть партий роз, заражённых опасным вредителем, уничтожат в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

За прошедшую неделю на складе временного хранения в шести партиях свежих роз выявили живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасными карантинным объектом.

Цветы были выращены в Кении, Эквадоре, Эфиопии, Нидерландах и перевозились в Москву. По результатам лабораторных исследований в цветах выявили жизнеспособные особи томатного трипса.

Выпуск цветов на территорию России запретили, по решению собственников 3 644 розы будут уничтожены, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 марта 2025

Псковские скейт-парки готовят к новому сезону
31 марта 2025

Опасные розы уничтожат в Псковской области
31 марта 2025

Где в Пскове посмотреть на монеты, отчеканенные 600 лет назад, рассказали псковичам
31 марта 2025

Как защитить себя от клещей: советы облздрава
31 марта 2025

Где располагался псковский денежный двор в средневековые времена, рассказал эксперт
31 марта 2025

Менее 12 часов осталось до завершения приёма заявок в программу «Герои земли Псковской»
31 марта 2025

Средняя зарплата в Псковской области за год выросла на 23,5% – исследование
31 марта 2025

26 единиц оружия и более 150 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...