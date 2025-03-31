Опасные розы уничтожат в Псковской области

13:51, 31 марта 2025, ПАИ

Шесть партий роз, заражённых опасным вредителем, уничтожат в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

За прошедшую неделю на складе временного хранения в шести партиях свежих роз выявили живое имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасными карантинным объектом.

Цветы были выращены в Кении, Эквадоре, Эфиопии, Нидерландах и перевозились в Москву. По результатам лабораторных исследований в цветах выявили жизнеспособные особи томатного трипса.

Выпуск цветов на территорию России запретили, по решению собственников 3 644 розы будут уничтожены, уточнили в пресс-службе.