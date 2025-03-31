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Общество

Псковские скейт-парки готовят к новому сезону

Псковские скейт-парки готовят к новому сезону, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Здесь и далее фото из телеграм-канала Бориса Елкина

В парке на улице Никольской сейчас обновляют покрытия на разгонах и рампах, чтобы сделать тренировки удобнее и безопаснее. В скейт-парке на улице Леона Поземского все работы уже завершены: покрытия приведены в порядок и подключена система водоснабжения.

«Приглашаю всех любителей экстремальных видов спорта и активного отдыха посетить наши обновленные площадки», - обратился к псковичам Борис Елкин.

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