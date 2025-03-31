Псковские скейт-парки готовят к новому сезону
Псковские скейт-парки готовят к новому сезону, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
В парке на улице Никольской сейчас обновляют покрытия на разгонах и рампах, чтобы сделать тренировки удобнее и безопаснее. В скейт-парке на улице Леона Поземского все работы уже завершены: покрытия приведены в порядок и подключена система водоснабжения.
«Приглашаю всех любителей экстремальных видов спорта и активного отдыха посетить наши обновленные площадки», - обратился к псковичам Борис Елкин.
Менее 12 часов осталось до завершения приёма заявок в программу «Герои земли Псковской»