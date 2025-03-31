Автомобиль горел в Красногородском районе

14:03, 31 марта 2025, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2104 горел у деревни Шумилы в Красногородском районе. Прибывшие пожарные потушили машину, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Пострадавших нет. Помимо пожарных на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства возгорания выясняются.