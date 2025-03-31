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Происшествия

Автомобиль горел в Красногородском районе

Автомобиль ВАЗ-2104 горел у деревни Шумилы в Красногородском районе. Прибывшие пожарные потушили машину, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль горел в Красногородском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль горел в Красногородском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль горел в Красногородском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль горел в Красногородском районе
    Фото: ПАИ
  • Автомобиль горел в Красногородском районе
    Фото: ПАИ

Пострадавших нет. Помимо пожарных на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства возгорания выясняются.

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