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Происшествия

Жительницу Новоржевского района наказали за нетрезвое вождение

47-летнюю жительницу Новоржевского района осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В марте 2024 года женщина в нетрезвом виде ехала на автомобиле по улице Германа в Новоржеве. Она не уступила дорогу мотоциклу, который ехал по встречной, и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжкие травмы.

Женщину обвиняли по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения человеком, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на год и лишил её на полтора года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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