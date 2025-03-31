Жительницу Новоржевского района наказали за нетрезвое вождение
47-летнюю жительницу Новоржевского района осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В марте 2024 года женщина в нетрезвом виде ехала на автомобиле по улице Германа в Новоржеве. Она не уступила дорогу мотоциклу, который ехал по встречной, и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжкие травмы.
Женщину обвиняли по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения человеком, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на год и лишил её на полтора года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Упавшая в Великих Луках с высоты четвёртого этажа девочка находится в удовлетворительном состоянии
Прокурорская проверка назначена по факту падения великолукской школьницы в шахту крематория
Житель Палкинского района получил два года тюрьмы условно за попытку подкупить инспектора ГАИ