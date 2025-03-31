Два автомобиля столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе
Автомобили Volkswagen Passat и Honda Civic столкнулись на 247-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Невель недалеко от деревни Сверётово Стругокрасненского района. В результате столкновения один из автомобилей съехал в кювет, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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