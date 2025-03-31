Сезон велоспорта в Псковской области откроется в мае

16:47, 31 марта 2025, ПАИ

Сезона всероссийских соревнований по велоспорту в Псковской области в этом году стартует в конце мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

С 26 по 28 мая в Великих Луках и Новосокольническом округе пройдёт первенство Псковской области и всероссийские соревнования памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира Александра Зиновьева. Почти сразу Великие Луки примут у себя всероссийскую массовую гонку, посвящённую Всемирному дню велосипедиста.

В середине июня состоятся всероссийские состязания на призы Юрия Захарова, а также Кубок Псковской области, приуроченный ко Дню России. Старты планируется провести на территориях Пскова, а также Печорского и Палкинского округов.

Областной чемпионат по маунтинбайку и кросс-кантри проведут в Печорском округе 28 мая и 23 августа. В середине лета в Пушкиногорском и Островском округах также состоятся первенство России и всероссийские соревнования в многодневке, а чуть позднее Великие Луки примут региональный турнир на призы председателя Псковского областного совета профессиональных союзов.

Начало осени у спортсменов ознаменуется региональным первенством памяти заслуженного тренера России Анатолия Сидорова, которое пройдёт в Великих Луках. Сезон завершат турниром 21 сентября – Кубком Псковской области памяти велопутешественника Глеба Травина – трассы будут пролегать на территориях Печорского и Палкинского округов.

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