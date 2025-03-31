iPhone за бесценок: до пяти лет тюрьмы грозит псковичу за продажу найденного в такси телефона
Житель Пскова предстанет перед судом за кражу чужого телефона из такси, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
В январе 2025 года мужчина отдыхал в одном из кафе города, когда к нему подъехал друг, работающий в такси. Общаясь с ним в салоне автомобиля, пскович увидел телефон iPhone 13 Pro, забрал его себе, а позднее сбросил все настройки и предложил знакомому купить этот телефон за десять тысяч рублей.
Как выяснилось, телефон выпал в автомобиле у девушки, которая отмечала свой день рождения и ехала на этом такси домой.
Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
Представитель прокуратуры – о падении великолукской школьницы в шахту: Мы дадим оценку действиям виновных лиц
Упавшая в Великих Луках с высоты четвёртого этажа девочка находится в удовлетворительном состоянии
Прокурорская проверка назначена по факту падения великолукской школьницы в шахту заброшенного здания