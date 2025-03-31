Стадии принятия: как участники готовятся к выставке промышленности Псковской области

18:28, 31 марта 2025, ПАИ

Как участники-производители готовятся к выставке промышленности Псковской области в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика», которая пройдёт в Пскове 3 и 4 апреля, рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 марта.

«Наши производители-участники проходили своего рода стадии принятия. Сначала – «нам надо принять участие». Потом компании стали осознавать, насколько мероприятие может быть им полезно: производители со ступеньки «мы привезём туда буклеты» перешли на «мы привезём туда макеты», – поделилась гостья студии.

А затем, узнав, что будут представлять остальные участники, производители принимали решение о том, что надо везти на выставку настоящие изделия и агрегаты. Сейчас идёт дополнение экспонатов или их замена, некоторые участники для оформления своих стендов нанимают специалистов. «Завоз и монтаж экспонатов начнётся уже послезавтра. Экспонаты, которые не поместятся в зал, будут стоять на улице. В целом экспонаты представят на первом и втором этажах «Простории», а также вне здания», – рассказала Екатерина Ершова.

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Отметим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основная тема мероприятия – реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».