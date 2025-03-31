Международный медицинский форум пройдёт в ПсковГУ

17:12, 31 марта 2025, ПАИ

XI Международный медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения» пройдёт с 8 по 9 апреля в учебно-лабораторном корпусе медицинского факультета Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В мероприятии примут участие представители комитета по здравоохранению Псковской области, ПсковГУ, ведущих медицинских вузов и научных центров России и Белоруссии, а также практикующие врачи.

На мероприятии обсудят актуальные вопросы терапевтической науки, педиатрии, неонатологии, акушерства, гинекологии, дерматовенерологии, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний и управления сестринской деятельностью.

Напомним, что форум носит имя уроженца Пскова, советского терапевта Евгения Тареева – академика АМН (1948 год), героя Социалистического Труда (1965 год), лауреата Ленинской премии (1974 год) и Государственных премий СССР (1946, 1983 годы), заслуженного деятеля науки РСФСР (1948 год).