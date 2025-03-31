Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный медицинский форум пройдёт в ПсковГУ

XI Международный медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения» пройдёт с 8 по 9 апреля в учебно-лабораторном корпусе медицинского факультета Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В мероприятии примут участие представители комитета по здравоохранению Псковской области, ПсковГУ, ведущих медицинских вузов и научных центров России и Белоруссии, а также практикующие врачи.

На мероприятии обсудят актуальные вопросы терапевтической науки, педиатрии, неонатологии, акушерства, гинекологии, дерматовенерологии, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний и управления сестринской деятельностью.

Напомним, что форум носит имя уроженца Пскова, советского терапевта Евгения Тареева – академика АМН (1948 год), героя Социалистического Труда (1965 год), лауреата Ленинской премии (1974 год) и Государственных премий СССР (1946, 1983 годы), заслуженного деятеля науки РСФСР (1948 год).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 марта 2025

Число представленных в каталоге производителей Псковской области предприятий увеличилось почти вдвое
31 марта 2025

Открытый квиз-турнир «80 лет Победы» проведут для молодёжи Псковской области
31 марта 2025

Пять тысяч домовладений в Псковской области подключили к газу в рамках догазификации
31 марта 2025

T2 дарит скидку на MiXX S в честь дня рождения мультиподписки
31 марта 2025

Весенний призыв в армию начнётся в России 1 апреля
31 марта 2025

Посетить уникальную выставку промышленности пригласила псковичей глава регионального Фонда инвестразвития
31 марта 2025

Скидки на кофе в России могут превысить 20%
31 марта 2025

Псковские скейт-парки готовят к новому сезону

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...