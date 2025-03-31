Дмитрия Качнова проводили в почётную отставку в Псковском областном суде

17:49, 31 марта 2025, ПАИ

Судью Псковского областного суда Дмитрия Качнова проводили в почётную отставку, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина начал свой профессиональный путь в судебной системе в должности помощника судьи Великолукского городского суда, в апреле 2008 года его назначили на должность мирового судьи судебного участка № 40 Великих Лук, а в августе 2021 года – на должность судьи Псковского областного суда.

С почётной отставкой Дмитрия Качнова поздравили коллеги. Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев поблагодарил его за многолетний добросовестный труд. Он также пожелал Дмитрию Качнову благополучия, здоровья и успешной реализации всех намеченных планов.