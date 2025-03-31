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Происшествия

Юный велосипедист врезался в автомобиль в Пскове

Юный велосипедист врезался в ехавший автомобиль Kia на улице Советской у дома № 1/3 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

От медпомощи подросток отказался. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС, бригада скорой помощи.

  • Юный велосипедист протаранил автомобиль в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Юный велосипедист протаранил автомобиль в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Юный велосипедист протаранил автомобиль в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Юный велосипедист протаранил автомобиль в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Юный велосипедист протаранил автомобиль в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Юный велосипедист протаранил автомобиль в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Юный велосипедист протаранил автомобиль в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Обстоятельства ДТП выясняются.

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