Юный велосипедист врезался в автомобиль в Пскове

18:04, 31 марта 2025, ПАИ

Юный велосипедист врезался в ехавший автомобиль Kia на улице Советской у дома № 1/3 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

От медпомощи подросток отказался. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС, бригада скорой помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются.