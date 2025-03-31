Трубы для транспортировки нефтепродуктов и машину для контактной стыковой сварки представят на выставке промышленности в Пскове

20:00, 31 марта 2025, ПАИ

Трубы для транспортировки нефтепродуктов, подачи химических реагентов в скважины и добычи, а также машину для контактной стыковой сварки с особой деталью представят на выездной стажировке Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга, ООО «СКТ–СЕРВИС» Наталья Михайлова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Наша сварочная машина МСС–10 востребована среди производителей кабельно-проводниковой продукции, так как обеспечивает непрерывность процесса волочения в производственном процессе. В составе машины есть микроконтроллер, который подбирает оптимальные режимы сварки и отжига в зависимости от материала и его сечения. Отметим, что появление данной линейки продукции позволит заменить более дорогие иностранные аналоги», – подчеркнула собеседница ПАИ.

Предприятие не стоит на месте и принимает активное участие в различных выставках: «Нашу сварочную машину мы представляли на международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex – 2025, а трубы для нефтегазовой отрасли – на международных выставках «Нефтегаз – 2025» и India Energy Week-2025», – поделилась результатами Наталья Михайлова.

Отметим, что «СКТ-СЕРВИС» – производственная промышленная компания, созданная в 2022 году в составе одного из крупнейших в России промышленно-металлургических холдингов ГК «Акрон Холдинг» и объединившая бывшие заводы «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель».

Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.

Добавим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация национальных проектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.

Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».