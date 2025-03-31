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Общество

Пять соглашений заключил ТИЦ Псковской области с коллегами из Белоруссии

Шесть организаций Псковской области работали на региональной площадке ярмарки туристских услуг «Отдых – 2025» в Белоруссии, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

Ярмарка в Белорусии. Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Среди них – ТИЦ Псковской области, туроператор «Славянский тур», отель Отель Old Estate, База отдыха «Хуторок», Пространство купца Лапина и СебежActivityLife.

Пять соглашений заключил ТИЦ Псковской области с туристскими информационными центрами Республики Беларусь. Более 1500 посетителей выставки узнали о путешествиях в Псковскую область.

Как отметили в комитете, туристическим потенциалом Псковской области интересовались не только граждане Республики Беларусь, но и представители Китая и Монголии. Гости региональной площадки задавали вопросы о летнем отдыхе, санаториях, Талабских островах, водном туризме, сборных экскурсиях и индивидуальных турах, посещении древних храмов и усадеб.

«Псковская область ежегодно участвует в данной выставке. Для нас, как приграничного региона, важно стимулировать динамичное развитие взаимных туристических потоков между Псковской областью и Республикой Беларусь. Выставка в очередной раз показала абсолютно живой интерес к региону, поэтому мы традиционно в наступающем активном туристическом сезоне с радостью ждем в гости белорусских друзей», - прокомментировала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Напомним, что выставка-ярмарка туристических услуг «Отдых-2025» прошла с 27 по 29 марта в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена». Участие в выставке приняли 587 экспонентов.

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