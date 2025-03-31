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Общество

Штаб «Мы вместе» в Псковской области продолжает сбор гумпомощи

Региональный штаб «Мы вместе» в Псковской области продолжает собирать гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, и для мирных жителей. Об этом сообщили организаторы.

Требуются продукты питания длительного срока хранения, средства личной гигиены, термобельё, спальники, фонарики, батарейки, power bank, инструменты. Организаторы просят тщательно отслеживать сроки годности продуктов и целостность упаковки.

Ближайший штаб приёма гуманитарной помощи можно найти на нашей интерактивной карте по ссылке.

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