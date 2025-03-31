Ещё 24 участника из Псковского района присоединились к программе соцконтракта

21:20, 31 марта 2025, ПАИ

Стабильно положительная динамика числа участников программы социального контракта наблюдается в Псковском районе, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, в 2024 году 66 жителей Псковского района приняли участие в программе, а в 2025-м её участниками стали ещё 24 человека.

Наталья Фёдорова привела свежие примеры успешной реализации соцконтрактов. В частности, она рассказала, что косметолог из Писковичской волости благодаря соцконтракту смогла не только повысить свою квалификацию, но и приобрести современное оборудование для биоревитализации, расширив спектр предоставляемых услуг.

Ещё один пример – мастерица из Тямшанской волости, самоучка с двухлетним опытом в изготовлении кукол: в 60 лет женщина продолжает активно развиваться и участвовать в выставках различных уровней – от городских до всероссийских.

Кроме того, предприниматель из Завеличенской волости успешно развивает бизнес по выращиванию грибов. Средства соцконтракта позволили ему приобрести необходимое оборудование и материалы для обустройства производственного помещения.

Отметим, соцконтракт – это программа господдержки, которая помогает гражданам преодолеть сложные жизненные ситуации, реализовать свои бизнес-идеи, приобрести новые профессиональные навыки и таким образом повысить уровень жизни.

Главный принцип соцконтракта – взаимная ответственность: государство предоставляет финансовую помощь для открытия своего дела или начала работы в качестве самозанятого, а гражданин обязуется активно участвовать в программе и предоставить продуманный и обоснованный бизнес-план.

Получить подробную консультацию и помощь в оформлении документов можно у специалистов Центра социального обслуживания Псковского района по телефону (8 8112) 72-07-49.