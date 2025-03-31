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Общество

Минпросвещения России разработало памятку о борьбе с буллингом в школах

Министерство просвещения России разработало памятку о борьбе с буллингом в школах. Документ предназначен для педагогов, обучающихся и их родителей, сообщили ПАИ в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В материалах перечислены виды травли как учеников, так и учителей. Кроме того, в памятке указаны меры дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

Разработанные материалы направят во все регионы России для использования в работе образовательных учреждений. Также по новым памяткам в школах и колледжах организуют консультационные мероприятия. С памяткой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что для участников подобных ситуаций работает круглосуточная горячая линия кризисной психологической помощи Минпросвещения России по телефону 8-800-600-31-14. Также по телефону 8-800-222-34-17 с 9:00 до 18:00 по московскому времени можно позвонить на горячую линию по вопросам урегулирования конфликтов в школе.

Напомним, что на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове каждую пятницу в 12:30 выходит авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!». Выпуски программы также можно послушать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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