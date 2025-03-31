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Культура

Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств

Лауреатами международного музыкального конкурса Top music стали ученицы Псковской детской школы искусств, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
  • Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
    Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств

Мероприятие прошло в Родинском доме культуры. Среди учениц Псковской детской школы искусств Милана Егорова (руководитель А. Виардо) удостоена диплома Гран-при, Мария Мережко (преподаватель Г. А. Соколова) и Злата Афонина (преподаватель Г. А. Соколова) стали лауреатами I степени, Иустина Васильева (преподаватель Г. А. Соколова) – лауреатом II степени.

Отметим, Top music – ежегодный международный молодёжный музыкальный проект, который проводится в разных городах России.

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