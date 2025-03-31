Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств

22:14, 31 марта 2025, ПАИ

Лауреатами международного музыкального конкурса Top music стали ученицы Псковской детской школы искусств, сообщили ПАИ в учреждении культуры.



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств



Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств

















Мероприятие прошло в Родинском доме культуры. Среди учениц Псковской детской школы искусств Милана Егорова (руководитель А. Виардо) удостоена диплома Гран-при, Мария Мережко (преподаватель Г. А. Соколова) и Злата Афонина (преподаватель Г. А. Соколова) стали лауреатами I степени, Иустина Васильева (преподаватель Г. А. Соколова) – лауреатом II степени.

Отметим, Top music – ежегодный международный молодёжный музыкальный проект, который проводится в разных городах России.