Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
Лауреатами международного музыкального конкурса Top music стали ученицы Псковской детской школы искусств, сообщили ПАИ в учреждении культуры.
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
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Фото: предоставили в Псковской детской школе искусств
Мероприятие прошло в Родинском доме культуры. Среди учениц Псковской детской школы искусств Милана Егорова (руководитель А. Виардо) удостоена диплома Гран-при, Мария Мережко (преподаватель Г. А. Соколова) и Злата Афонина (преподаватель Г. А. Соколова) стали лауреатами I степени, Иустина Васильева (преподаватель Г. А. Соколова) – лауреатом II степени.
Отметим, Top music – ежегодный международный молодёжный музыкальный проект, который проводится в разных городах России.
Лауреатами международного музыкального конкурса стали ученицы Псковской детской школы искусств
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