Какие законы вступают в силу в апреле

07:27, 01 апреля 2025, ПАИ

Какие законы вступают в силу в апреле, сообщает «Парламентская газета».

С 1 апреля на 14,75% проиндексируют социальные пенсии и размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий россиян. Это предполагает постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 года № 287.

Речь, в частности, идет об участниках Великой Отечественной войны, гражданах, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также людях, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членах их семей.

Размер индексации рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. В целом повышение затронет около 4,2 миллиона человек.

С 1 апреля программу семейной ипотеки под 6% годовых распространят на вторичный рынок в городах с низким уровнем строительства. Информация об этом 14 марта была размещена на официальном сайте Минфина.

Речь, в частности, идет о муниципалитетах, где одновременно строится не больше двух домов. В общей сложности в список вошел 901 город.

Купить квартиру на вторичном рынке под шесть процентов годовых смогут семьи с ребенком до шести лет включительно. Оформить льготную ипотеку они смогут только один раз, а многоэтажка, в которой покупается жилье, не должна быть «старше» 20 лет.

На штрафы для мусоровозов введут мораторий. Перевозчиков бытовых отходов на три года освободят от штрафов за перегруз, а также от платы за вред, причиняемый мусоровозами дорожному полотну. Соответствующий закон от 28 февраля 2025 года № 27-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Согласно документу, с 1 апреля 2025 года до 1 марта 2028 года весовой и габаритный контроль не будут вести в отношении двуосных и трехосных тяжеловесных мусоровозов, используемых для перевозки твердых коммунальных отходов, сведения о которых внесены в федеральную государственную информационную систему учета ТКО.

С 1 апреля закредитованным россиянам станет сложнее получить ипотеку. Банк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотеке и автокредитам. Макропруденциальные лимиты — это максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) соответствующего вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

С 1 января 2022 года Центробанк имеет право устанавливать макропруденциальные лимиты по обычным кредитам. Это помогло снизить объем рискованных кредитов: доля заемщиков, у которых более 80 процентов доходов уходит на погашение обязательств по кредитам, с 36 процентов в IV квартале 2022 года уменьшилась до 25 процентов в III квартале 2023 года.

С 1 апреля россияне смогут оформить не более 20 сим-карт. Заключая каждый новый договор, оператор связи должен будет проверить количество сим-карт, оформленных на человека. Сделать это сможет и сам абонент на портале госуслуг — в специальном разделе он увидит информацию обо всех заключенных с операторами договорах. Там же, в личном кабинете, абонент сможет разорвать договор с оператором либо подать заявку на заключение нового.

Помимо этого, операторы связи будут обязаны проверять достоверность сведений об абоненте и о корпоративных пользователях. Если окажется, что эти сведения недостоверны, услуги связи оказывать будет нельзя.

Детей мигрантов перед школой протестируют на знание русского. Дети иностранцев будут проходить тестирование на знание русского языка при приеме в российские школы. Если достаточный уровень владения им подтвердить не удастся, в приеме в учебное заведение откажут. Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года № 544-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Также при поступлении в школу будет необходимо предоставить документ, подтверждающий законность нахождения на территории России.

Правило сдачи тестирования своим приказом от 04.03.2025 № 170 утвердило Минпросвещения. Так, отводить на тест предписано 80 минут. Проходить экзамен будет в устной и письменной форме, исключение сделают лишь для «первоклашек»: им нужно будет сдать только устную часть. Если ребенок тест завалил, ему предложат пройти дополнительное обучение русскому языку. Сдать экзамен повторно можно будет лишь через три месяца.

Зарубежные водительские права придется заменить на российские. Иностранцам, которые получили вид на жительство или приобрели российское гражданство до 1 апреля 2024 года, менять имеющиеся у них на тот момент национальные водительские удостоверения на российские будут только после того, как они сдадут экзамены на право управления транспортом. Это предполагает закон от 10 июля 2023 года № 313-ФЗ.

Исключение составят россияне и белорусы, имеющие национальные водительские удостоверения, выданные в Белоруссии.

Также с 1 апреля 2025 года в России признают недействительными иностранные национальные и международные водительские удостоверения, полученные новыми гражданами РФ или обладателями ВНЖ до 1 апреля 2024 года. Эти документы нужно будет заменить на права российского образца.

В лагерях начнут воспитывать детей по заранее продуманному плану. В детских лагерях будут утверждать программу воспитательной работы. Соответствующий закон от 28 декабря 2024 года № 543-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Предполагается, что в планы обязательно войдут: родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игровые и конкурсные форматы работы с детьми с опорой на отечественные традиции и ценности.

Федеральную программу в этой сфере для организаций детского отдыха и календарный план к ней утвердит Минпросвещения.

Помимо этого, детские лагеря должны будут создавать и вести свой официальный сайт в интернете. Параметры для этого также разработает Минпросвещения.

Кроме того, с 1 апреля процедура документального подтверждения нулевой ставки НДС на услуги по международным автомобильным и железнодорожным перевозкам станет проще. Так, установлена возможность предоставлять в налоговые органы перевозочные документы без отметок таможни. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 22 апреля 2024 года № 92-ФЗ.

От обложения НДС освободят услуги подрядчика по договору строительного подряда для возведения индивидуального жилого дома, который предусматривает расчеты с использованием счетов эскроу. Такой закон от 8 августа 2024 года № 283-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Мониторинг цен на продукцию по гособоронзаказу в системе «Электронный бюджет» будет вести Федеральное казначейство. Такой закон от 28 декабря 2024 года № 511-ФЗ вступает в силу 1 апреля.

Операторы рекламных систем, распространяющие в интернете ролики, направленные на привлечение внимания отечественных потребителей, будут обязаны вести отчисления от суммы дохода, полученного от реализации услуг. Соответствующий закон от 26 декабря 2024 года № 479-ФЗ вступает в силу 1 апреля. Размер отчислений — три процента квартального дохода. Полученные средства направят на поддержку правообладателей программ для ЭВМ и баз данных, а также на развитие информресурсов. Их перечень определит Правительство РФ.

С 25 апреля Банк России получит право смягчить требования к способам и условиям принятия рисков инициатором неипотечной секьюритизации по обязательствам по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества.