Дарья Грязная наступила по народному календарю

07:00, 01 апреля 2025, ПАИ

Дарья Грязная наступила по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник получил название в честь двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в III веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином. Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады. Однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.

Грязной Дарью (Дарию) на Руси называли за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы, дороги — и везде становилось, мягко говоря, не очень чисто. Появлялась грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили — не очень уважительно, но точно: «Дарья проруби обгадила».

Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому плохого человека в этот день определяли легко — по испачканной одежде. Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, вытаявший в этот день на дороге.

Как ни странно, именно на Грязную Дарью было принято белить холсты. Ткань расстилали на снег под яркое солнце, и она становилась светлее. А от утреннего мороза — мягче. Опытные ткачихи советовали молодым: «Стели кросна (длинные тонкие холстины) по заморозкам».

Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Поэтому его, капризного после долгого сна, нужно было задобрить — угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением. Особо смелые пытались домового обмануть — для этого говорили друг другу неправду. И вообще было принято разыгрывать друг друга. По этому поводу существовали разные присказки. У девушек была особая примета: если разыграть как можно больше народа в этот день — то жених тебя не обманет.

Существовали и приметы на погоду — говорили: какова погода в этот день — такова и 1 октября.