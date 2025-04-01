Международный день птиц отмечается 1 апреля

07:45, 01 апреля 2025, ПАИ

1 апреля отмечается Международный день птиц, сообщает calend.ru. Он возник в американском штате Пенсильвания, как детский праздник, в 1894 году. Вскоре, получив популярность благодаря СМИ, он начал массово проводиться во всех штатах США, затем пришёл в Европу.

19 марта 1902 года была принята «Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», которую подписали более десяти государств. Она вступила в силу 12 декабря 1905 года. 18 октября 1950 года в Париже была подписана «Международная конвенция об охране птиц», заменившая предыдущий документ для большей части государств-участников — она рассматривала уже все виды птиц, а не только те, которые полезны для сельского хозяйства.

Сейчас Международный день птиц проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира и сопровождается всевозможными акциями, конкурсами, флешмобами и другими мероприятиями, организаторами которых выступают природоохранные, образовательные и культурные учреждения, а также все, кому не безразличны пернатые.

Интересна история развития Дня птиц в России. Идея помогать пернатым попала на благодатную почву. Уже в то время в царской России была организована охрана птиц, к началу XX века этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе — орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году.

В городах открывались и детские организации — так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему — летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Пётр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья.

После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили своё существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошёл первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошёл во всех районах Москвы, в нём приняло участие около 5 тысяч ребят. В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч детей, они развесили более 15 тысяч скворечников.

Ежегодное празднование Дня птиц оборвала Великая Отечественная война, но в 1948 году движение возродилось. Праздник набрал ещё больший размах, в 1953 году к участию в нём было привлечено 5 миллионов советских школьников. Но уже к 1960–70-м годам празднование Дня птиц снова сошло на нет.

Возродился праздник в 1999 году — благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. В первый же год только в Москве в проведении Дня птиц приняли участие 500 человек, они развесили более 500 скворечников. В 2000 году к организации праздника подключилось правительство Москвы, принявшее День птиц как общегородское мероприятие. И сегодня он является самым известным из «птичьих» праздников.

Также к этой дате ежегодно Союз охраны птиц России избирает «Птицу года». Этот титул может получить вид или систематическая группа птиц, распространенная на большей части территории России, легко узнаваемая и нуждающаяся во внимании и помощи человека. Кампания «Птица года» помогает напомнить россиянам о проблемах охраны живой природы.

Кстати, дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из тёплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники.

Орнитологи предупреждают: если исчезнут птицы, наступит экологическая катастрофа, и её последствия для человека могут быть непредсказуемыми. По их мнению, истребление нанесёт невосполнимый ущерб биологическому разнообразию. Ведь птицы играют большую роль в природе — уничтожают насекомых и грызунов, которые способны погубить растения, распространяют семена, являются пищей для других животных, сохраняя популяции многих зверей.

Показателем неблагополучного положения с птицами может служить количество видов, занесённых в Красные книги различных уровней. Из примерно 10 тысяч видов птиц мировой фауны в Красный список Международного союза охраны природы занесено более 1200 видов, или каждый восьмой вид птиц нашей планеты.

По информации Министерства природы РФ из позвоночных, занесенных в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу. Она состоит из 127 видов, из них 122 живут на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. Некоторые охраняемые территории создали специально для защиты птиц.