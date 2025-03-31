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Чем грозит кошачий коронавирус людям и питомцам, рассказал ветеринар

Разновидностей коронавируса существует множество: кошачий, собачий, вирус, поражающий дельфинов и чаек. В каких случаях кошачий коронавирус представляет угрозу для домашнего животного, рассказал ветеринар Евгений Цыпленков в интервью «Радио 1».

Кошачий коронавирус существовал задолго до пандемии COVID-19, подчеркнул эксперт. По его словам, такой коронавирус не представляет опасности для человека. Заболевшие коронавирусом коты редко переносят его в тяжёлой форме. Только в некоторых случаях вирус может вызвать смерть питомца.

Коронавирус у кошек – это заболевание, возбудителем которого является вирус семейства Coronaviridae. Заражение может проявиться в двух разных формах – коронавирусного гастроэнтерита или инфекционного перитонита, также известного как инфекционный гепатит кошек. Коронавирусный гастроэнтерит вызывается вирусом FCoV и встречается у большинства кошек, как домашних, так и уличных, а также у многих других представителей семейства кошачьих.

Инфекционный перитонит возникает в результате мутаций вируса FCoV, после чего его называют FIPV. Мутации могут быть вызваны различными факторами, включая сильный стресс, другие заболевания и иммунодефицит. Кошка, заражённая коронавирусом, необязательно заболеет инфекционным перитонитом, и точный механизм этого процесса до сих пор неизвестен.

«У кошек появляются кишечные лёгкие инфекции, иногда даже незаметные. Но, к сожалению, при каких-то определённых условиях это мутирует и развивается как коронавирус. Идёт расщепление РНК. Лечению практически не поддаётся, и кошки гибнут», – сказал ветеринар.

Он добавил, что этот вирус живёт в кишечнике и часто не даёт о себе знать, но какие-то условия провоцируют мутацию – и появляется более агрессивный штамм.

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