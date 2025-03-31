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Экономика

Telegram-каналы должны платить 3% дохода от рекламы вне зависимости от числа подписчиков

Закон об уплате 3 % дохода от рекламы распространяется на владельцев Telegram-каналов и блогеров вне зависимости от количества подписчиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Союза юристов-блогеров, заместителя заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени О. Е. Кутафина Елену Гринь.

Любой автор, который размещает рекламу, считается рекламораспространителем и обязан уплачивать сбор, отметила эксперт. Закон касается также операторов рекламных систем, их посредников и агентов, которые заключили договоры с рекламодателями через посредников или напрямую.

В случае неуплаты сбора в течение десяти дней после получения уведомления Роскомнадзор может инициировать процедуру взыскания. Штраф за нарушение может достигать полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что лимиты и правила предоставления налоговых вычетов для россиян изменяются с 2025 года. Подробнее об этом читайте здесь.

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