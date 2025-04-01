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Общество

Иностранцы смогут находиться в России по электронной визе

Иностранцы смогут находиться в России по электронной визе, пишет газета «Известия».

Предусматривается увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в РФ – с 16 до 30 суток.

Единая электронная виза дает право на въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в культурных, политических, спортивных мероприятиях и осуществления связей и контактов. Такая виза оформляется гражданам более чем 60 стран.

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