Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области

09:28, 01 апреля 2025, ПАИ

Расписание нескольких пригородных поездов изменится в Псковской области 7, 14, 21 и 28 апреля, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту.

Так, поезд № 6652 отправится от станции Дно в 11:50, далее поедет через станцию Полонка – 12:09–12:10 и прибудет в Морино в 12:25.

Поезд № 6651 поедет от станции Морино в 12:41, далее проследует через станцию Полонка – 12:56–12:57 и прибудет в Дно в 13:15.

Поезд № 6511 отправится от станции Дно в 13:28, далее поедет через станции Вязье – 13:45–13:47, Бакач – 14:03–14:04, Дедовичи – 14:17–14:19, Судома – 14:31–14:32, Плотовец – 14:43–14:48, Чихачево – 15:03–15:06, Ашево – 15:21–15:22, Лозовицы – 15:35–15:37, Сущево – 15:54 –15:57, Загоскино – 16:09–16:10, Локня – 16:26–16:50 (техническая остановка), Стримовичи – 17:02–17:03, Самолуково – 17:19–17:22, Насва – 17:32–17:33, Киселевичи – 17:47–17:48, Шубино – 18:00–18:01 и прибудет в Новосокольники в 18:15.

Поезд № 6512 поедет от станции Новосокольники в 14:55, далее проследует через станции Шубино – 15:08–15:09, Киселевичи – 15:31–15:33, Насва – 15:49–15:50, Самолуково – 16:06–16:07, Стримовичи – 16:22–16:23, Локня – 16:35–16:37, Загоскино – 16:53–16:54, Сущево – 17:06–17:08, Лозовицы – 17:26–17:27, Ашево – 17:41–17:42, Чихачево – 17:57–17:58, Плотовец – 18:13–18:14, Судома – 18:25–18:26, Дедовичи – 18:37–18:39, Бакач – 18:54–18:55, Вязье – 19:12– 19:13 и прибудет в Дно в 19:27.