До двух лет тюрьмы грозит псковичу за кражу чёрного кота

10:17, 01 апреля 2025, ПАИ

Уголовное дело возбудили на жителя Пскова за кражу чёрного кота, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в ноябре 2024 года около кафе «Коза» неизвестный украл чёрного кота. По словам свидетелей, животное украл мужчина. Он положил кота в пакет и унёс с собой.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Прокуратура города признала возбуждение уголовного дела по факту кражи законным.