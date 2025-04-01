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Происшествия

До двух лет тюрьмы грозит псковичу за кражу чёрного кота

Уголовное дело возбудили на жителя Пскова за кражу чёрного кота, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

До двух лет тюрьмы грозит псковичу за кражу чёрного кота. Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Установлено, что в ноябре 2024 года около кафе «Коза» неизвестный украл чёрного кота. По словам свидетелей, животное украл мужчина. Он положил кота в пакет и унёс с собой.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Прокуратура города признала возбуждение уголовного дела по факту кражи законным.

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