Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ревизия: медицинский центр «Питермедпрофи» – традиции и профессионалы, которым можно доверять

Медцентр «Питермедпрофи» хорошо знаком псковичам, а удобное расположение рядом с вокзалами привлекает жителей районов Псковской и Ленинградской областей.

27 лет здесь оказывают медицинские услуги пациентам.

В медцентре ведут приём врачи-терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, урологи, аллергологи, специалисты ультразвуковой диагностики. Есть врач-пульмонолог, офтальмолог, гинеколог, оториноларинголог, дерматолог и даже единственный в регионе невролог-сомнолог.

Также в клинике можно оформить больничный лист и санаторно-курортную карту.

Обо всём подробнее – в нашем видео.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. ООО «Медицинский центр «ПИТЕРМЕДПРОФИ». ИНН: 6027135165. Лицензия № Л041-01150-60/00363766 от 15 августа 2017.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 апреля 2025

От -3 до +18 градусов: чего ждать жителям Псковской области от погоды в апреле
01 апреля 2025

Способ сдержать спекулятивный рост цен на продукты предложили региональные депутаты
01 апреля 2025

Ревизия: медицинский центр «Питермедпрофи» – традиции и профессионалы, которым можно доверять
01 апреля 2025

Более 16 тысяч жителей Псковской области получат проиндексированную социальную пенсию в апреле
01 апреля 2025

Сирены услышат жители Псковской области 2 апреля
01 апреля 2025

С постамента у Псковского областного суда пропал барсик Юра
01 апреля 2025

Международный день птиц отмечается 1 апреля
01 апреля 2025

Какие законы вступают в силу в апреле

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...