Ревизия: медицинский центр «Питермедпрофи» – традиции и профессионалы, которым можно доверять

10:26, 01 апреля 2025, ПАИ

Медцентр «Питермедпрофи» хорошо знаком псковичам, а удобное расположение рядом с вокзалами привлекает жителей районов Псковской и Ленинградской областей.

27 лет здесь оказывают медицинские услуги пациентам.

В медцентре ведут приём врачи-терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, урологи, аллергологи, специалисты ультразвуковой диагностики. Есть врач-пульмонолог, офтальмолог, гинеколог, оториноларинголог, дерматолог и даже единственный в регионе невролог-сомнолог.

Также в клинике можно оформить больничный лист и санаторно-курортную карту.

Обо всём подробнее – в нашем видео.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. ООО «Медицинский центр «ПИТЕРМЕДПРОФИ». ИНН: 6027135165. Лицензия № Л041-01150-60/00363766 от 15 августа 2017.