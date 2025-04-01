Ревизия: медицинский центр «Питермедпрофи» – традиции и профессионалы, которым можно доверять
Медцентр «Питермедпрофи» хорошо знаком псковичам, а удобное расположение рядом с вокзалами привлекает жителей районов Псковской и Ленинградской областей.
27 лет здесь оказывают медицинские услуги пациентам.
В медцентре ведут приём врачи-терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, урологи, аллергологи, специалисты ультразвуковой диагностики. Есть врач-пульмонолог, офтальмолог, гинеколог, оториноларинголог, дерматолог и даже единственный в регионе невролог-сомнолог.
Также в клинике можно оформить больничный лист и санаторно-курортную карту.
Обо всём подробнее – в нашем видео.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама. ООО «Медицинский центр «ПИТЕРМЕДПРОФИ». ИНН: 6027135165. Лицензия № Л041-01150-60/00363766 от 15 августа 2017.
Ревизия: медицинский центр «Питермедпрофи» – традиции и профессионалы, которым можно доверять
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