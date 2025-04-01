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Вандалы разгромили памп-трек в Опочке

Неизвестные разгромили памп-трек в Опочке, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Вандалы разгромили памп-трек в Опочке. Фото из Telegram-канала Юрия Ильина

В парке на городском валу разгромили памп-трек и вывернули плитку из дорожки.

«Мы видели результаты труда множества людей, вложивших усилия и немалые средства в создание комфортной городской среды – и вот итог. К сожалению, такие поступки демонстрируют отсутствие уважения к чужому труду и общему имуществу. Это больше, чем просто хулиганство, это неуважение к своему обществу, городу, который мы строим вместе», – написал глава района в своём Telegram-канале.

  • Вандалы разгромили памп-трек в Опочке
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Вандалы разгромили памп-трек в Опочке
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина
  • Вандалы разгромили памп-трек в Опочке
    Фото: из Telegram-канала Юрия Ильина

Он также призывал всех неравнодушных жителей проявить сознательность и бдительность. «Если вы видите акты вандализма, сообщайте об этом в соответствующую службу по телефонам 102 или 112. Только вместе мы сможем сохранить наш город красивым и уютным!» – заключил Юрий Ильин.

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