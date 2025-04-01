Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские семьи могут получить персональное дерево от перинатального центра

7 апреля, во Всероссийский день беременных, на территории Псковского клинического перинатального центра будут сажать деревья в честь новорождённых малышей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В перинатальном центре проведут розыгрыш и выберут три семьи, которые пригласят на мероприятие и подарят именные деревья.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на сообщество медучреждения «ВКонтакте», поставить лайк к посту о конкурсе, в комментариях под этим постом написать имена специалистов, которые принимали роды: врач – акушер-гинеколог, акушерка и врач-неонатолог, рассказать небольшую историю о моменте встречи с малышом.

В розыгрыше могут участвовать семьи, у которых малыши родились в Псковском перинатальном центре с января 2019 года и по настоящее время.

Итоги конкурса подведут 2 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 апреля 2025

До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 2 апреля
01 апреля 2025

Сбежавший енот Семён разыскивается в Пскове
01 апреля 2025

Секретарь общественного совета «Героев земли Псковской» Ирина Иванова станет гостьей «Оглавления»
01 апреля 2025

Создание кластера информационных технологий обсуждают в Пскове
01 апреля 2025

От -3 до +18 градусов: чего ждать жителям Псковской области от погоды в апреле
01 апреля 2025

Способ сдержать спекулятивный рост цен на продукты предложили региональные депутаты
01 апреля 2025

Ревизия: медицинский центр «Питермедпрофи» – традиции и профессионалы, которым можно доверять
01 апреля 2025

Более 16 тысяч жителей Псковской области получат проиндексированную социальную пенсию в апреле

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...