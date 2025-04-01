Псковские семьи могут получить персональное дерево от перинатального центра
7 апреля, во Всероссийский день беременных, на территории Псковского клинического перинатального центра будут сажать деревья в честь новорождённых малышей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
В перинатальном центре проведут розыгрыш и выберут три семьи, которые пригласят на мероприятие и подарят именные деревья.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на сообщество медучреждения «ВКонтакте», поставить лайк к посту о конкурсе, в комментариях под этим постом написать имена специалистов, которые принимали роды: врач – акушер-гинеколог, акушерка и врач-неонатолог, рассказать небольшую историю о моменте встречи с малышом.
В розыгрыше могут участвовать семьи, у которых малыши родились в Псковском перинатальном центре с января 2019 года и по настоящее время.
Итоги конкурса подведут 2 апреля.
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