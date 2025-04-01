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Общество

В Псковской области полиция ищет мужчину со шрамами на руках

Поиски 50-летнего Дмитрия Абрамова, пропавшего 2 сентября 2023 года в Пскове, продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поиски Дмитрия Абрамова продолжаются в Пскове. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживал в переулке Путейца в Пскове. На вид ему 45–50 лет, рост 190 сантиметров, у мужчины худощавое телосложение, овальное лицо и русые волосы. На правой руке между большим и указательным пальцами имеет татуировку с буквой «д». Кроме того, у Дмитрия Абрамова есть шрамы от ожогов на обеих руках.

Дмитрий Абрамов предположительно был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки тёмного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

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