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Сборная 76-й дивизии ВДВ примет участие во всероссийских соревнованиях по боксу

Сборная 76-й дивизии ВДВ примет участие во Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок командующего ВДВ» на призы Героя России генерал-полковника В. А. Шаманова. Турнир пройдёт в Рязани с 2 по 6 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Сборная 76-й дивизии ВДВ примет участие во всероссийских соревнованиях по боксу. Фото: Псковская областная федерация бокса

76-ю дивизию на соревнованиях представят Александр Раскатов, Ай-Демир Уржанай, Алексей Белавин, Дмитрий Чернов, Артур Кулаков, Кирилл Титов, Даниель Соколов и Кирилл Квасов. Сопровождать коллектив будут тренеры Вадим Голик, Игорь Карепин и Дмитрий Муратов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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