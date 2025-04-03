Сборная 76-й дивизии ВДВ примет участие во всероссийских соревнованиях по боксу

12:32, 01 апреля 2025, ПАИ

Сборная 76-й дивизии ВДВ примет участие во Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок командующего ВДВ» на призы Героя России генерал-полковника В. А. Шаманова. Турнир пройдёт в Рязани с 2 по 6 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

76-ю дивизию на соревнованиях представят Александр Раскатов, Ай-Демир Уржанай, Алексей Белавин, Дмитрий Чернов, Артур Кулаков, Кирилл Титов, Даниель Соколов и Кирилл Квасов. Сопровождать коллектив будут тренеры Вадим Голик, Игорь Карепин и Дмитрий Муратов.

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