Создание кластера информационных технологий обсуждают в Пскове

11:58, 01 апреля 2025, ПАИ

Форсайт-сессия, посвящённая вопросу создания кластера информационных технологий, проходит в Псковской области во вторник, 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии участвуют представители IT-сообщества области, правительства региона, центра «Мой бизнес», ПсковГУ, федеральные эксперты и гости из других регионов.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что сфера IT – это наше ключевое направление, которое позволит нам обеспечить рост во всех отраслях экономики», – отметил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, приветствуя гостей.

Участники форсайт-сессии будут сегодня работать в командах, чтобы выработать конкретные предложения по объединению компаний в кластер. Предложения презентуют членам жюри в финальной части мероприятия.