Сбежавший енот Семён разыскивается в Пскове

12:39, 01 апреля 2025, ПАИ

Енот по кличке Семён сбежал из своего вольера на улице Белинского в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила его владелица Ольга Бабкина.

«У нас собака подкопала енотий вольер, вольер немножко накренился, на одной доске лопнул саморез и она выпала. Енот, понятно, воспользовался моментом, ушёл», - рассказала она.

Семён сбежал из своего вольера днём в пятницу, 28 марта, и Ольга до сих пор продолжает поиски своего питомца.

«Мы подкопали в вольер, но там я его не нашла. Может быть, он где-то на территории. У нас через забор есть старые заброшенные сараи. Мы туда ходим днём и ночью, фонариками светим, потому что у диких животных очень хорошо отражается свет в глазах», - поделилась Ольга подробностями поисков.

По словам владелицы, енот дикий и очень пугливый. «Его купила семья из Пскова. Они хотели маленького енота, но им из Краснодарского края привезли уже взрослого. Его просто отловили в лесу, посадили в переноску и отправили в Псков», - рассказала собеседница ПАИ.

По словам владелицы, енот сбегает из вольера уже третий раз. «Он знает, как выжить в лесу, знает, как и откуда выбраться, он всё умеет, он откручивал у нас ручки вольеров. В котоловки он не попадается - просто подходит и нажимает на механизм, чтобы котоловка закрылась», - отметила Ольга.

Котоловку хозяйка поставила и в этот раз. Сегодня она была закрыта, и Ольга предполагает, что это мог быть Семён. «Может, он где-то здесь на территории, это был бы самый лучший вариант. Я боюсь, что до него могут добраться дикие собаки, а ещё больше боюсь, что человек может навредить», - сказала она.

Ольга также добавила, что побег Семёна - настоящая трагедия для неё. «Я уже столько ночей не сплю», - рассказала хозяйка енота и попросила псковичей, которые заметят её Семёна, позвонить по телефону +7 911 375 21 47.