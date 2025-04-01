Дальнобойщики из Белоруссии трижды попытались дать взятку псковским таможенникам

12:23, 01 апреля 2025, ПАИ

На границе Псковской области и Латвии на таможенном посту в Убылинке дальнобойщики трижды за два дня пытались дать взятку таможенным инспекторам, чтобы они закрыли глаза на нарушения при перевозке грузов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

23 и 24 марта двое граждан Белоруссии предложили сотрудникам таможенных органов взятки в размере 200 и 500 долларов США, чтобы те не заводили административные дела из-за нарушений при заполнении разовых разрешений на проезд транспортных средств по территории РФ.

Еще один гражданин Республики Беларусь 24 марта пытался передать должностному лицу в качестве взятки 500 долларов США, чтобы его не привлекали к административной ответственности в связи с превышением допустимой нагрузки на ось его автомобиля.

Псковские таможенники отказались от взяток и своевременно уведомили подразделение по противодействию коррупции.

За попытки дачи взяток в отношении взяткодателей возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За дачу взятки должностным лицам в соответствии с ч. 3 ст. 291 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.