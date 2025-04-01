Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове

12:39, 01 апреля 2025, ПАИ

Автомобиль Renault Logan сбил женщину на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Пострадавшей оказывают помощь, решается вопрос о её госпитализации. Обстоятельства ДТП выясняются.