Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове
Автомобиль Renault Logan сбил женщину на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Пострадавшей оказывают помощь, решается вопрос о её госпитализации. Обстоятельства ДТП выясняются.
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