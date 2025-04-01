Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове

Автомобиль Renault Logan сбил женщину на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Женщину сбили на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщину сбили на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщину сбили на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщину сбили на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщину сбили на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщину сбили на пешеходном переходе на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Пострадавшей оказывают помощь, решается вопрос о её госпитализации. Обстоятельства ДТП выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 апреля 2025

10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе
01 апреля 2025

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове
01 апреля 2025

Вандалы разгромили памп-трек в Опочке
01 апреля 2025

До двух лет тюрьмы грозит псковичу за кражу чёрного кота
31 марта 2025

Похищала шампуни, зубную пасту, колбасу, сыр, масло, шоколад и пиво: псковичка прошлась по пяти магазинам
31 марта 2025

Юный велосипедист врезался в автомобиль в Пскове
31 марта 2025

Представитель прокуратуры – о падении великолукской школьницы в шахту: Мы дадим оценку действиям виновных лиц
31 марта 2025

Ещё около двух миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...