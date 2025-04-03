До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 2 апреля

12:57, 01 апреля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 2 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть северный ветер со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление будет высоким.