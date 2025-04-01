Летом книга будет готова: создатели «Псковской истории в сказках» подбирают шрифт и компонуют текст

13:20, 01 апреля 2025, ПАИ

Продолжается работа над оформлением «Псковской истории в сказках». Художники прорабатывают иллюстрации, чтобы создать атмосферу, погружающую читателей в волшебный мир псковских сказаний. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Команда проекта сосредоточена на компоновке текста и подборе шрифтов.

«Мы создаём книгу, которая не только познакомит детей и взрослых с историей Пскова, но и сделает это в увлекательной и доступной форме, – рассказала создатель и руководитель проекта Марина Иванова. – Уже в мае мы планируем сдать рукопись в печать, а летом представим публике готовые издания, которые, надеемся, заинтересуют многих псковичей и гостей города».

Проект реализуется Псковским городским молодёжным центром и РОО «Псковский молодёжный центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.