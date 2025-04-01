Летом книга будет готова: создатели «Псковской истории в сказках» подбирают шрифт и компонуют текст
Продолжается работа над оформлением «Псковской истории в сказках». Художники прорабатывают иллюстрации, чтобы создать атмосферу, погружающую читателей в волшебный мир псковских сказаний. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.
Команда проекта сосредоточена на компоновке текста и подборе шрифтов.
«Мы создаём книгу, которая не только познакомит детей и взрослых с историей Пскова, но и сделает это в увлекательной и доступной форме, – рассказала создатель и руководитель проекта Марина Иванова. – Уже в мае мы планируем сдать рукопись в печать, а летом представим публике готовые издания, которые, надеемся, заинтересуют многих псковичей и гостей города».
Проект реализуется Псковским городским молодёжным центром и РОО «Псковский молодёжный центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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