Первый ярус иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах собирают реставраторы
Реставраторы иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников приступили к сборке колонн первого яруса. Реставрацией занимаются специалисты высшей категории из Санкт-Петербурга со стажем работы более 40 лет на объектах Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Колонны первого яруса несут кувшинообразные тумбы гладкого постамента. Иконостас, в котором находятся эти колонны, двухъярусный, деревянный, размещён в виде сплошной стены. По вертикали располагаются витые колонны с сетчатым основанием.
В комплекс работ над иконостасом входит расчистка, поновление, заделка трещин, шпаклевание, грунтовка, вышкуривание, откраска эмалью, нанесение полимента и золочение. Последним этапом является монтаж золочёных деталей на подготовленный каркас, затем вставляются иконы.
Первый ярус никогда не реставрировался, проводились только поновления, в том числе использовалась краска «бронзянка» и лак. Перед мастерами стоит сложная задача – удаление этих наслоений.
Печорский иконостас является объектом культурного наследия конца XVIII – начала XIX века.
Первый ярус иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах собирают реставраторы
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