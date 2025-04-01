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Происшествия

10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе

Водитель на автомобиле Renault сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на дороге Неёлово – Печки у деревни Задорожье в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • 10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • 10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Бригада медицины катастроф госпитализировала ребёнка в медучреждение с различными травмами. На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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