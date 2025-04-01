10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Псковском районе

14:51, 01 апреля 2025, ПАИ

Водитель на автомобиле Renault сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на дороге Неёлово – Печки у деревни Задорожье в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Бригада медицины катастроф госпитализировала ребёнка в медучреждение с различными травмами. На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.