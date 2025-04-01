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По каким принципам псковские компании нанимают молодых специалистов, рассказали работодатели

По каким принципам псковские компании нанимают молодых специалистов, рассказали местные работодатели в опросе сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Так, 68 % опрошенных работодателей Пскова при отборе молодых специалистов оценивают личные качества человека. Для 46 % респондентов-рекрутеров важно наличие у соискателя хотя бы минимального опыта работы. Ещё 34 % участников опроса обращают внимание на уровень и качество образования кандидата, а 12 % – на знание кандидата специфики деятельности компании.

Для 53 % местных работодателей наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов является организованность, для 47 % – ориентация на развитие, для 45 % – мотивация достижений и для 35 % – умение работать в команде.

Среди дополнительных критериев отбора 57 % респондентов назвали уровень владения программным обеспечением, а 28 % менеджеров по отбору персонала считают важным опыт прохождения стажировок.

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