По каким принципам псковские компании нанимают молодых специалистов, рассказали работодатели

15:50, 01 апреля 2025, ПАИ

По каким принципам псковские компании нанимают молодых специалистов, рассказали местные работодатели в опросе сервиса SuperJob.

Так, 68 % опрошенных работодателей Пскова при отборе молодых специалистов оценивают личные качества человека. Для 46 % респондентов-рекрутеров важно наличие у соискателя хотя бы минимального опыта работы. Ещё 34 % участников опроса обращают внимание на уровень и качество образования кандидата, а 12 % – на знание кандидата специфики деятельности компании.

Для 53 % местных работодателей наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов является организованность, для 47 % – ориентация на развитие, для 45 % – мотивация достижений и для 35 % – умение работать в команде.

Среди дополнительных критериев отбора 57 % респондентов назвали уровень владения программным обеспечением, а 28 % менеджеров по отбору персонала считают важным опыт прохождения стажировок.