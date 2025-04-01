Налог на бездетность для мужчин от 25 до 45 лет предложил ввести депутат Госдумы

15:07, 01 апреля 2025, ПАИ

Налог на бездетность для мужчин 25–45 лет предложил ввести депутат Госдумы от КПРФ Виктор Таранин, пишет «Бизнес Online».

«У многих материальное положение хорошее, но они привыкли, что всё для него делается. Пропаганда [говорит]: «Ты живешь один раз, ты должен жить для себя, никому ничего не должен» – концепция не то что неправильная, она вредная. Если у нас таких людей 30 миллионов, я предлагаю кардинально решить вопрос: ввести налог на бездетность порядка 25%. Это если мы хотим решить данный вопрос, а если хотим идти по убывающей, то давайте ничего не делать и говорить, что всё хорошо», – заявил депутат на Московском экономическом форуме.

Парламентарий призвал молодые семьи не гоняться за «бриллиантами» и «Дубаем». «А потом пустоцвет получится. Нет семьи. Будущего нет. И фамилия ваша забудется, и род», – обратился депутат к одному из участников форума.

Таранин раскритиковал и доступность разводов. «У нас сейчас развестись можно в постели, сидишь, подал на «Госуслуги». Кто-то кому-то чай или кофе не подал. А давай разведемся? А давай разведемся! И никто не уговаривает, эта доступность приводит к тому, что у нас рождаемость такая плохая», – уверен Таранин.