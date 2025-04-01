Оборудование установили на новом Вечном огне в деревне Ершово Псковского района
Ход газификации и подготовки нового Вечного огня к эксплуатации, а также работы по реконструкции воинского мемориала в деревне Ершово Псковского района проинспектировали гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов и глава Псковского района Наталья Фёдорова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе газовой компании.
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Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»
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Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»
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Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»
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Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»
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Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»
Для газификации нового Вечного огня в деревне Ершово проложили газопровод низкого давления протяженностью 40 метров. Для сохранности благоустройства воинского захоронения работы выполняли методом горизонтально-наклонного бурения. К настоящему времени специалисты «Газпром газораспределение Псков» выполнили монтаж газогорелочного устройства, установили звезду и отрегулировали высоту горения пламени.
Работы по газификации Вечного огня ведутся в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром».
«Работа газовиков и муниципалитета выполняется синхронно в соответствии с графиком», – отметил Антон Дымов.
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