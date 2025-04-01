Макет завода по переработке природного газа представят на выставке промышленности Псковской области
Макеты псковского завода по производству сжиженного природного газа и криогенной газозаправочной станции представят на выездной стажировке Минпромторга России, которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 апреля. Об этом рассказал финансовый менеджер ООО «Криогаз-Псков» Денис Романов в беседе с корреспондентом ПАИ.
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Фото: предоставил финансовый менеджер ООО «Криогаз-Псков» Денис Романов
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Фото: предоставил финансовый менеджер ООО «Криогаз-Псков» Денис Романов
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Фото: предоставил финансовый менеджер ООО «Криогаз-Псков» Денис Романов
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Фото: предоставил финансовый менеджер ООО «Криогаз-Псков» Денис Романов
«На выставке мы представим макет нашего завода по производству сжиженного природного газа, который находится в Пскове, а также макет КриоГЗС, которые мы строим на территории всего Северо-Запада», – поделился планами собеседник ПАИ. Кстати, в планах предприятия – выйти за пределы СЗФО и реализовать газомоторное топливо для разного круга потребителей.
«На приглашение коллег из регионального Фонда инвестразвития ответили согласием. Будем рады повидать партнёров по бизнесу, представителей правительства Псковской области и Минпромторга РФ», – заключил Денис Романов.
Отметим, что «Криогаз-Псков» входит в состав реализованных крупных проектов АО «Криогаз» по созданию комплекса сжижения природного газа на территории СЗФО.
Напомним, что выставка пройдёт в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория». Мероприятие свободно для посещения 3 апреля с 9:00 до 18:00 и 4 апреля с 9:00 до 17:00.
Добавим, что в первый день её участники обсудят ключевые направления национальных проектов, а во второй – вопросы международной кооперации и экспорта, технического регулирования, торговли и цифровой маркировки. Основной темой мероприятия названа реализация нацпроектов, направленных на технологическое развитие и укрепление промышленного потенциала СЗФО.
Участники «Федеральной практики» рассмотрят актуальные вопросы реализации национальных проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Новые материалы и химия», «Атомные энергетические системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Средства производства и автоматизации», «Кадры».
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Макет завода по переработке природного газа представят на выставке промышленности Псковской области
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