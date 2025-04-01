Ярмарку вакансий провели для осуждённых в Псковском районе
Ярмарку вакансий провели для осуждённых в исправительной колонии № 4, которая находится в деревне Серёдка Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Осуждённые получили информацию о новых вакансиях, доступных в регионе. Также им рассказали об условиях труда на местах работы, о критерии отбора кандидатов и уровне заработной платы, а специалисты Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району рассказали о возможностях профессионального обучения и дополнительного образования по интересующим специальностям.
Вместе с этим специалисты Центра социального обслуживания в Псковском районе объяснили меры социальной поддержки, предоставляемой после освобождения. После выступлений спикеры ответили на вопросы и раздали информационные буклеты с полезными контактами и алгоритмами действий при трудоустройстве, уточнили в пресс-службе.
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