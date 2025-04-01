Андрей Маковский: Программа выплат медработникам в Псковской области – шаг в решении проблемы кадрового дефицита

16:23, 01 апреля 2025, ПАИ

Программа единовременных выплат медицинским работникам в Псковской области – важный шаг в решении проблемы кадрового дефицита в региональном здравоохранении, уверен депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Финансовая поддержка специалистов дефицитных специальностей направлена на закрепление кадров в государственных медицинских учреждениях и повышение доступности медицинской помощи для населения, добавил Маковский.

Он также отметил, что ключевой механизм стимулирования – дифференцированный подход к выплатам: 500 тысяч рублей для специалистов со средним профессиональным образованием и 1 млн рублей для врачей.

По его мнению, такая система отражает уровень квалификации и степень ответственности медицинского персонала. «Главный аспект – обязательство проработать определённый срок, что позволяет не только привлечь специалистов, но и обеспечить стабильность кадрового состава. Отдельные условия предусмотрены для врачей первичного звена и скорой помощи – категорий, испытывающих наибольшую нагрузку. Для них сокращённый срок выполнения трудовых обязанностей делает программу более гибкой и привлекательной», – отметил Андрей Маковский.

По словам депутата, открытость процесса важна для его эффективности: публикация списка вакансий и условий на официальном сайте обеспечивает прозрачность и доступность информации для потенциальных соискателей. «Реализация инициативы станет показателем успешности региональной кадровой политики в сфере медицины и может быть использована в качестве модели для других субъектов РФ», – подытожил Андрей Маковский.