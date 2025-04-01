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Общество

Инфаркты, ДТП и пожары: более трёх тысяч вызовов поступило в Псковскую станцию скорой помощи за неделю

3 431 вызов к пациентам выполнили сотрудники Псковской станции скорой помощи за прошлую неделю, сообщается в группе станции в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

14 из них – это вызовы на место ДТП, 24 раза скорую вызывали на пожары. При этом на ОРВИ сотрудники выезжали 384 раза, на острый инфаркт миокарда – 44 и на острое нарушение мозгового кровообращения – 56 раз.

511 вызовов поступило по поводу оказания помощи детям, 301 раз скорую вызывали в общественные места. Кроме того, два вылета совершила санавиация.

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