Инфаркты, ДТП и пожары: более трёх тысяч вызовов поступило в Псковскую станцию скорой помощи за неделю

17:38, 01 апреля 2025, ПАИ

3 431 вызов к пациентам выполнили сотрудники Псковской станции скорой помощи за прошлую неделю, сообщается в группе станции в социальной сети «ВКонтакте».

14 из них – это вызовы на место ДТП, 24 раза скорую вызывали на пожары. При этом на ОРВИ сотрудники выезжали 384 раза, на острый инфаркт миокарда – 44 и на острое нарушение мозгового кровообращения – 56 раз.

511 вызовов поступило по поводу оказания помощи детям, 301 раз скорую вызывали в общественные места. Кроме того, два вылета совершила санавиация.